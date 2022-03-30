/689245/موعد-مباراة-الاهلي-القادمة-ضد-الهلال-في-دوري-أبطال-افريقيا-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني الأحد المقبل، الموافق الثالث من أبريل القادم، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والهلال السوداني الأحد المقبل في الساعة العاشرة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت، أحداث مباريات بطولة إفريقيا بمجموعة من أفضل معلقي الوطني العربي.

وتبث مباراة الأهلي والهلال السوداني، على قناة بي إن سبورت اتش دي 3 ، والتي لم تعلن مجموعة بي إن سبورت ، عن معلق اللقاء حتى الآن.

نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وحقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني ، في المباراة الأخيرة للفريق ، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف ، في لقاء شهد عليه ملعب السلام بالقاهرة.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز أو التعادل مع الهلال السوداني ، لضمان المركز الثاني من المجموعة ، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من البطولة.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الطرفين ، والتي جمعت بينهما في فبراير الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم ، بعد عودة المارد الأحمر من مونديال الأندية مباشر.

يتربع الأهلي على صدارة الأندية الإفريقية الأكثر تتويج بالبطولة ، والتي حصدها 11 مرة ، كانت آخرها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية ، والتتويج بالسوبر القاري بعدها على حساب الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية.

وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي موافقة نهائية علي حضور 5 آلاف مشجع خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.