/689240/طاقة-النواب-توافق-على-توصيل-الغاز-لقرية-شيبة-قش-بمركز-منيا-القمح

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، برئاسة النائب حسام عوض الله ، طلب النائبة مي رشدي غيث، بشأن رد وزارة البترول والثروة المعدنية على طلب توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية شيبة قش مركز منيا القمح – محافظة الشرقية.

دوت الخليج

موافق على توصيل الغاز لقرية شيبة قش بمركز منيا القمح

وقد أكدت النائبة أنها لديها خطاب من شركة المياه بأن القرية مخدومة بخدمة الصرف الصحى ، وبالتالى يمكن لشركة الغاز بدأ توصيل الغاز للمواطنين .

وقال مسؤول شركة الغاز أن الخطاب قديم ويحتاج إلى خطاب حديث .

وأكدت النائبة أنها سوف تقدم خطاب من شركة المياه بمحافظة القليوبية ، .بما يفيد أن القرية مخدومة بالصرف الصحى وبناءا عليه يتك تشغيل الغاز بالقرية

وأنتهى الاجتماع بالتوصية على بتوصيل الغاز للقرية فور ورود خطاب من شركة المياه بأن القرية مخدومة بالصرف الصحى .

هذا ورفع مجلس النواب ،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، والتي جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن. ولفت إلى أن الهدف تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية.