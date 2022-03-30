وزير الخارجية يوقع مع نظيره الانجولى اتفاقيتين لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين...

وقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو اتفاقيتين لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين وللإعفاء من التأشيرات المتبادلة للجوازات الرسمية، بجانب مذكرتي تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين.

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