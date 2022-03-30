التعليم العالي: انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب كلية الصيدلة العائدين من...

شهدت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميًّا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، خلال الفترة من 14حتى 24 مارس الجاري.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي الطلاب الذين حضروا الاختبارات بكلية الطب الصيدلة بجامعة القاهرة بلغ عددهم (38) طالبًا.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه بمجرد انتهاء كليات الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، وطب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، ورصد النتائج ومراجعتها، سيتم إرسال قوائم النتائج النهائية لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإعلانها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني، كما سيتم موافاة وزارة الهجرة بنسخة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر أساليب التواصل المختلفة للوزارة مع الطلاب، وعقب إعلان قوائم نتائج تحديد المستوى، يتوجه الطلاب مباشرة إلى الجامعات الخاصة التى يتوافر بها أماكن شاغرة فى تخصصاتهم (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة) لاستكمال إجراءات تحويلهم إلى هذه الجامعات.

يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكتروني الأماكن الشاغرة بكافة التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة (https://www.cpnu-admission.edu.eg) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.