الصحة: فحص 10 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و836 ألفا و959 طالبا، فى مختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الإبتدائية، منذ إطلاقها بداية العام الدراسى الجارى وحتى اليوم الأربعاء، فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الإبتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، فى 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين فى الدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وقال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى فى جميع المحافظات.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفنى معمل، وإدارى) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى.

وأكد سمير أن جميع مهام المبادرة تتم فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحى بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.