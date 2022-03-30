عاجل- نص البيان المشترك لزيارة عبدالفتاح البرهان لمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.





جاء ذلك فى إطار ما يجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، قيادةً وحكومةً وشعباً، من روابط أخوية متينة وأزلية، وعلاقات راسخة، ووحدة المصير المشترك.

وقد عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذى يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم فى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين لوادى النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعى والربط السككى والكهربائى بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمنى والعسكرى، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أكد الجانب المصرى فى هذا الإطار على إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذى يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى البلاد، مـع استمرار مصـر فـى إرسـال حـزم المساعدات والـدعم اللوجستى والإنسانى للسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائى، وذلك انطلاقاً من مساندة مصر غير المحدودة للسودان فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى.

وأعرب الجانب السودانى عن اعتزازه بالتقارب الشعبى والحكومى الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصرى الصادق والحثيث من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومشدداً فى هذا الخصوص على وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك فى مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويله على الاستفادة من نقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات فى هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

كما تم التباحث بشأن شئون الجالية السودانية فى جمهورية مصر العربية، حيث أعرب الجانب السودانى فى هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التى تحظى بها، فى حين أكد الجانب المصرى على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة فى بلدهم الثانى مصر وشمولهم بكافة أوجه الرعاية فى ظل صلة الدم والرحم الممتدة فى أعماق التاريخ بين شعبى وادى النيل.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وفى الشأن الليبى، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسى (ليبى ليبى)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أى إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.

كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فى مدى زمنى محدد تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة فى عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.