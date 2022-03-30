محافظ الجيزة: توفير 338 منفذ ثابت و224 متحركا بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصةً ونحن فى استقبال شهر رمضان المعظم وفى ظل الأزمة العالمية الحالية.





تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى وجه خلاله المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضى فضاء بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع، مؤكدا أنه فور توفير قطع الأراضى سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقا من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأشار إلى أنه تم توفير 338 منفذ ثابت و224 منفذ متحرك لتغطية قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديريتى التموين والزراعة، لافتا إلى أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30 % إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات على المخابز البلدى والسياحى للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن سعر وزن الرغيف البلدى والسياحى وعدم السماح بوجود أى مخالفات فى ذلك الشأن.

وخلال اللقاء أطلع المحافظ على مجهودات مباحث التموين والتى جاء فيها إقامة قوافل يومية لبيع السلع الغذائية بالاضافة إلى إقامة 4 شوادر ثابتة لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب ذلك يتم شن حملات يومية لضبط المتلاعبين ومحتكرى السلع حيث تم ضبط 45 قضية حكر سلعى خلال شهر مارس و459 قضية تموينية للبيع بأزيد من السعر الرسمى مع استمرار الحملات اليومية على كافة المنشآت التجارية لضبط أعمال الغش والتدليس والمنتجات غير الصالحة.