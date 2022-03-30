«خبرات مستقبل وطن وجهود التنسيقية».. قرارات هامة وتعديلات مصيرية في جلسات النواب 

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نجح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في الخروج بأحد أنجح جلسات البرلمان اليوم، والتي شهدت تضافر جهود القوى والكتل الوطنية تحت القبة من أجل إصدار تعديلات تشريعية فائقة الأهمية، تتعلق بأعمال 22 ألف جمعية أهلية، وأخرى ذات أبعاد تتعلق بالأمن القومي والسياحة.

يرصد دوت الخليج مجريات الأمور التي سارت داخل أروقة مجلس النواب اليوم، وأسفرت عن مخرجات تشريعية ورقابية وتعديلات وثيقة الصلة بأحوال المواطنين وتأمين النواحي الاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية والأمنية، ضمن أنشطة اشترك في تسييرها نواب حزب الأغلبية من أعضاء مستقبل وطن وكوادر تنسيقية الأحزاب والسياسيين.

استجابة مشكورة

بدأت وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بإعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، عن تلقى المجلس اخطارا من الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل الذى سبق وتقدمت به للمجلس، وهو الأمر الذي أعقب نقاشات ساخنة حول القانون في فبراير الماضي.

بعدها انخرط النواب في عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022، ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه، ليظهر النواب قدرا هائلا من الوعي والإلمام بمقتضيات الأمن القومي.

المجتمع المدني

يحرص أعضاء مجلس النواب على تعزيز مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقوية المجتمع المدني المصري وإطلاق العام الحالي على إسم "المجتمع المدني"، حيث وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وقد برز خلال تلك النقاشات الأدوار المؤثرة لزعيم الأغلبية البرلمانية، وذلك عقب اعتراض الحكومة على الفقرة الثانية والتي تعطي عضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي بدلا لما يتكبده من نفقات فعلية، وبالرغم من تمسك مقدم مشروع القانون، طلعت عبد القوي، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إلا أن الحكومة رفضت وتمسك بنص المادة الموجود في القانون والتي تنص على: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أية مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.

حينها تدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن مجلس النواب والشيوخ سبقا وأن أقرا بعض القواعد ومن بينها خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة، ووافق رشاد، على أن تكون عضوية مجلس الإدارة طواعية، بدون الحصول على أي مقابل عن حضور الجلسات.

كوادر التنسيقية

انطلق كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في نقاشات أثروا بها الإيقاع الخاص بالجلسة العامة، حيث أشاد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام، ومن قبله قال النائب الدكتور خالد بدوى إن التعديلات جاءت فى وقتها.

كما شكل وكيل لجنة التضامن الاجتماعي أحمد فتحي واجهة مشرفة لنواب التنسيقية، بما دفع به من نقاشات مثمرة، حيث أوضح أن هناك 22 ألف جمعية فى حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحاً أن لجنة التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهليه بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة.

السياحة والاقتصاد

تأتي الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها الحكومية والبرلمانية، على قدر الأحداث الكبرى، لذا فقد وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

الأهداف النوعية التي جاءت وراء تلك التعديلات تكمن في تغطية تأمينية أو دفع تعويضات لأي أفراد أو كيانات روسية، لذا فقد حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال الأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى المطارات الروسية