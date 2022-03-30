/689241/وكيل-قضاة-مصر-يهنئ-الرئيس-السيسي-والمصريين-بحلول-شهر-رمضان

هنأ المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين "العربية والإسلامية" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

ودعا "عبدالتواب"؛ أن يعيد هذه الأيام المباركة على البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وكيل قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بحلول شهر رمضان

وأضاف: نسأل الله أن يُعيد هذه الأيام العطرة على شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالرازق، في نص برقيته: يطيب لي باسمى و أعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية و على مصرنا الغالية بكل خير.

رئيس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

و تابع رئيس مجلس الشيوخ: لعلنا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه و تعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام و الذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معاً، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد لفخامتكم والعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار.

واستكمل المستشار عبدالوهاي عبدالرازق: راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.