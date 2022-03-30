موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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يلتقي الزمالك مع بيراميدز الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ملعب 30 يونيو اللقاء بين بيراميدز والزمالك، والذي يستأنف به الططرفين بعد نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

يتواجد الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في الوصافه برصيد 26 نقطة، من أصل 11 مباراة لكلا الطرفين.

تنقل قنوات أون تايم سبورت أحداث مباريات الدوري المصري، بتقنية عالية الـ اتش دي، وبمجموعة من أبرز المعلقي في مصر.

الزمالك بإفريقيا

يتواجد الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا برفقة كلا من الوداد الرياضي المغربي، وبترو أتليتيكو، وسجرادا الأنجولي، في المجموعة الرابعة، والتي ودع فيها أبناء ميت عقبه البطولة بعد الفشل في تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور الربع نهائي.

وعلى الجانب الأخر يتواجد بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أهلي طرابلس، والصفاقسي التونسي، وزاناكو، في المجموعة الأولى من البطولة.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.

وتحدث البعض حول العلاقة الغير جيده التي تجمع شيكابالا بمديره الفني جيسفالدو فيريرا، إستناداً لتصريحات فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك بأنه ليس في إحتياج فني للاعب.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج بأن شيكابالا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة ويخضع لفترة تأهيل، وأي أحاديث حول إعتزال شيكابالا أو عدم إقتناع فيريرا به هو عاري عن الصحة تماماً.

مؤكداً أن فيريرا يتابع حالة شيكابالا الطبية للإعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وأنه تحدث معه كقائد للفريق حول أهميته للم شمل اللاعبين مرة أخرى للمنافسة على بطولتي الدوري والكأس، نافياً كل ما تردد حول إعتزال اللاعب بنهاية الموسم.