/689238/لمحاسبة-مافيا-الدواء--طلب-إحاطة-بالبرلمان-لتوفير-أدوية-الأورام-والقضاء-علي-السوق-السوداء

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بسرعة توفير أدوية علاج الأورام، ووضع حد للسوق السوداء، ومحاسبة مافيا الأدوية الذين يساهمون بشكل مباشر فى ارتفاع فاتورة العلاج من خلال إخفاء الأدوية ما يؤدى إلى زيادة أسعارها بشكل خارج قدرات المرضى مهما كانت قدراتهم المادية، وخصوصا أن أدوية الأورام أسعارها خيالية.

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جاء ذلك على هامش زيارتها على رأس وفد من المجتمع المدنى إلى مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة ومركز الاورام بالمنصورة وكان فى استقبالهم الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى مدير مستشفى الأطفال.

طلب إحاطة بالبرلمان لتوفير أدوية الأورام والقضاء علي السوق السوداء

أشادت سلامة، بالخدمة الطبية المتميزة التى تقدمها مستشفيات جامعة المنصورة، والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة بمدينة المنصورة، مؤكدة أن مدينة المنصورة تستحق أن تحظى بلقب قلعة الطب فى مصر والشرق الأوسط، بفضل الأطباء المتميزين والصيادلة وأطقم التمريض، والمراكز الطبية المتخصصة التى لا يوجد مثيل لها فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضافت أن مستشفيات جامعة المنصورة والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة تقدم رعاية طبية متميزة لجميع المواطنين، تضاهى الخدمات الطبية فى دول أوروبا، مع العلم أنها تقدم العمليات الجراحية الدقيقة والعلاج المتميز بالمجان لجميع المواطنين دون استثناء.

وأشادت ببرنامج الشراكة بين جامعة المنصورة وجامعة مانشستر بإنجلترا، مؤكدة أنه برنامج متميز يعتمد على دراسة مناهج الجامعة البريطانية ويضع مصر على خريطة الطب العالمية، كما أعربت عن سعادتها الشديدة لما لمسته من رعاية طبية متميزة فى المستشفى التخصصى " العام سابقا"، والإنجاز الذى شهده المستشفى خلال فترة زمنية وجيزة بفضل الإدارة الجديدة والأطباء المتميزين الذين يحرصون على تخفيف آلام المرضى.

وفى ختام زيارتها قامت النائبة أمل سلامة بتوزيع هدايا على المرضى بمستشفى الأطفال، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما كرمت عدد من الأمهات المثاليات بالمستشفى، كما زارت جمعية السعادة للمسنين، وكرمت عدد من الأمهات المثاليات بالجمعية.

كما قامت النائبة أمل سلامة والوفد المرافق لها والذى ضم الدكتورة نيفين بدار رئيس مؤسسة بدار الخيرية ومبادرة طوق نجاة، والدكتور حسام يونس، والإعلامى محمد زكريا، والكاتب الصحفى محمد صلاح، وسحر حلمى، والصحفى أحمد أبو القاسم، بزيارة إلى المستشفى التخصصى " العام سابقا" بمدينة المنصورة وكان فى استقبال الوفد، الأستاذ الدكتور محمد خلاف مدير المستشفى.