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أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية MONUSCO، أمس الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢، في إقليم شمال كيفو الواقع بشرق البلاد، مما أسفر عن وقوع ٨ ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا.

دوت الخليج

مصر تعزي روسيا وصربيا وباكستان فى ضحاياهم إثر تحطم طائرة بالكونغو

كما أعربت مصر عن صادق مواساتها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا الاتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا، مؤكدةً على تضامنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم، عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس” أن ذلك جاء امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرارا لدعم السعودية لمصر.

هذا وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية. ووقع نيابة عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.