الأهلي يتلقى موافقة نهائية علي حضور 5 الأف متفرج لمباراته مع الهلال السوداني

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن منافسات الجولة ‏الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وحقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني، في المباارة الأخيرة للفريق، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب السلام بالقاهرة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.