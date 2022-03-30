/689228/الأهلي-يتلقى-موافقة-نهائية-علي-حضور-5-الأف-متفرج-لمباراته-مع-الهلال-السوداني
تلقي مجلس إدارة النادي الأهلي موافقة نهائية علي حضور 5 آلاف مشجع خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش مران لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في البرامج التأهيلية الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال.
الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.
نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني
وحقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني، في المباارة الأخيرة للفريق، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب السلام بالقاهرة.
ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يتلقى موافقة نهائية علي حضور 5 الأف متفرج لمباراته مع الهلال السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.