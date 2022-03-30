مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا تحطم مروحية لقوات حفظ السلام بالكونغو

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر عن خالص تعازيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) أمس فى إقليم شمال "كيفو" شرق البلاد، مما أسفر عن وقوع 8 ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا.





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