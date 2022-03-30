ضوابط توريد القمح فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى، عقد اجتماع تنسيقى، مع ممثلين عن مديريتى الزراعة والتموين وشئون التعاون والبنك الزراعى والجمعية المركزية ومسؤول الشؤون الزراعية؛ لوضع ضوابط توريد القمح على مستوى المحافظة وضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم.





وقال المرسى، فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه بعد الإطلاع على التعليمات الوزارية الواردة بشأن توريد القمح للموسم الحالى تم الاتفاق على أن يتم التنبيه على جميع الإدارات الزراعية بعقد اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ومديرى الجمعيات والمشرفين الزراعيين لتوعية المزراعين بإجراءات توريد القمح خلال الموسم الحالى طبقا للتعليمات الوزارية الصادرة هذا العام مع ضرورة حث المزراعين على بذل مزيد من الجهد لتوريد أكبر كمية من القمح لا تقل عن الكمية المقررة بحد أدنى 12 أردبا للفدان الواحد طبقا لأسعار القمح التى أعلنتها الوزارة حسب درجة النقاوة، إلى جانب قيام الجمعيات الزراعية المحلية بالتنسيق مع الجمعية المركزية باستلام القمح هذا العام لصالح المزارعين طبقا للكشوف المعدة بمعرفة الإدارة الزراعية. وأوضح أنه ستتم مخاطبة الإذاعة المحلية بالوادى الجديد ومديرية الأوقاف بالمحافظة لتوعية المزارعين بإجراءات توريد محصول القمح هذا العام بالكميات المطلوبة حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة للموسم التالى وتوعية المزارعين بالعقوبات المقررة فى حالة عدم قيامهم بالتوريد وعدم صرف الأسمدة ومنعهم من التسهيلات البنكية التى تقدم للمزارعين، وإعلامهم بأنه سيتم استلام قيمة ما يتم توريده من القمح خلال 48 ساعة بحد أقصى.

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