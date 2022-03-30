عاجل- إيقاف مؤقت لحركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس بخط القاهرة - السد العالى لمدة 4 ساعات يوميا خلال 6 أيام، من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا.





يأتى ذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 2022/4/1 حتى صباح يوم الأربعاء 2022/4/6. فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكبارى، ونظرًا للأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى. وللتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهرة أو محطة الجيزة، سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتى الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكرة القطار الوارد بها دون دفع أى أجره. واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.

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