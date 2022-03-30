وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون الدولى فى مواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بصفته رئيس مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل كلمة مصر فى افتتاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل إذ تترأس مصر حاليا مجلس إدارة المرصد خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.





وفى بداية كلمته تقدم القصير بالشكر والتقدير على ثقة الدول الأعضاء لاختيار مصر لرئاسة مرصد الصحراء والساحل هذه المنظمة العريقة التى اكتسبت خلال سنوات قليلة ثقة كل شركاء التنمية وأصبحت لها مكانة مرموقة على جميع المستويات فى مجال الادارة المستدامة للموارد الطبيعية فى ظل التغيرات المناخية التى تواجه منطقتنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة لكون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة فى إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة فى مواجهة التحديات خصوصا فى مجال بناء نظم زراعية مستدامة.

وأضاف وزير الزراعة فى ظل رئاسة مصر للمرصد فإنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء بما يحقق طموحات تلك الدول مع إلتزامنا جميعا بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب.

وقال القصير إن انعقاد الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والإدارة المستدامة للموارد، وذلك فى إطار العمل التنظيمى للمرصد للفترة المقبلة، وأننا جميعا مطالبون كأعضاء فى مجلس الإدارة بالعمل على انجاز هذه التوصيات بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

واكد القصير ضرورة مشاركة المرصد فى أعمال مؤتمر الأطراف المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ نظرا لأهميته فى التعاون من اجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية

وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة واعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامى للعام المالى 2021 وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالى 2022 والمخصصات المالية وأيضا النظر فى المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030.

والتعاون مع كل المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة فى إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته فى تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخصوصا فى مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والادارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال المزيد من التواصل مع كل شركاء التنمية على المستوى الإقليمى والدولى.

جدير بالذكر أن مرصد الساحل والصحراء قد تأسس فى عام 1992 ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد 26 دولة إفريقية و7 دول أوروبية و13 منظمة إقليمية و4 منظمات اممية و3 منظمات غير حكومية.

‏وحضر الاجتماع الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وممثل الوزارة فى المجلس.