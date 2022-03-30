توزيع 19 ألف كرتونة رمضان على الأسرة الفقيرة والأيتام بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 19 ألفًا و500 كرتونة رمضان، لتوزيعها على الأيتام والأسر الفقيرة من خلال الجمعيات الأهلية من بنك الطعام المصرى، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.





وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، تسلمت الجمعيات الأهلية من بنك الطعام المصرى كراتين رمضان، لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، بقرى المحافظة ومدنها، مؤكدا أن الكرتونة تتضمن سلع غذائية متعددة. وأضاف مسلم، أن الـ19 ألف و500 كارونه هى دفعة أولى خلال الشهر الجارى، وستتولى الدفعات الأخرى، لتوزيعها على المستحقين من الفقراء والأيتام، مشيرا إلى هناك مراقبة لتوزيع الكراتين على المستحقين من خلال لجان توزيع.

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