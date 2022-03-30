مجلس القضاء الأعلى يرسل برقيات تهنئة للرئيس وقيادات الدولة بمناسبة رمضان

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.





كما أرسل تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكبار رجال الدولة.

وإلى نص البرقية:

يطيب لى والسادة القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لسيادتكم بأجمل التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الإسلام والأمة العربية والإسلامية، وكل عام وسيادتكم والشعب المصرى بخير وسلام.