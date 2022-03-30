/689175/أستاذ-استثمار-العلاقات-المصرية---السودانية--تشهد-نموا-كبيرا-فى-عهد-الرئيس-السيسى

أكد الدكتور محمد الشودافى، أستاذ الإدارة والاستثمار، على أن الأتفاقيات الثنائية والتعاون الثنائى هو ضرورة استراتيجية وأحد التكتيكات الهامة فى ظل التحديات الأقتصادية الحالية والأزمات العالمية التى يواجها العالم أجمع.

العلاقات المصرية-السودانية

وأضاف الدكتور محمد الشودافى، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن العلاقات بين الدولة المصرية والسودانية هى علاقات تاريخية، قائلا ولذلك فمن المهم وجود توازن وتكامل بين الدولتين ويأتى هذا فى ضوء أهمية العلاقات المتنامية بين مصر السودان فى الفترة الحالية.

أشارإلى أهمية التعاون الأقتصادى بين الدولتين، مؤكدا على أن الدولة المصرية لديها أمكانيات اقتصادية كبيرة والدولة السودانية أيضا بها موارد اقتصادية وثروة حيوانية كبيرة، وبالتالى فالتعاون الاقتصادى بين الدولتين هو أمر يوف يعود بالفائدة على الجانبيين.

وقال محمد الشودافى أنه هناك نموا كبيرا فى العلاقات الثنائية الأقتصادية بين الدولتين فى الفترة الحالية، مؤكدا على وجود قضايا مشتركة كثيرة بين الدولتين مثل قضية سد النهضة.

وأكد على أن أى دولة يصعب عليها فى ظل الأزمات العالمية الحالية أن تنشئ أكتفاء ذاتى لها، مشيرا إلى أهمية الأتفاقيات الثنائية والتعاون مع دول الجوار وأتفاقيات أقليمية لمواجهة الأثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمات.

محمد الشودافى: العلاقات المصرية-السودانية تشهد توافقا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى

واشاد بجهود الدولة المصرية فى إنشاء تكتلات أقليمية عربية، مؤكدا على أن التكتلات الأقليمية والأتفاقيات الثنائية فى ظل الوقت الراهن وفى ضوء التحديات العالمية تصبح أحد الأدوات الأساسية للدول لمواجهة والتصدى لتلك الأزمات العالمية.

وتابع أن العلاقات بين الدولة المصرية والسودانية هى علاقات خاصة ومتميزة سواء على المستوى الأقتصادى أو السياسى ، مشيرا إلى أهمية توحيد الرؤية بين الدولتين لتفعيل التكتلات الأقليمية فى أفريقيا، وذلك لأنهم يمثلوا أكبر تكتل سكانى موجود فى هذه المنطقة، بالأضافة الى تمتعهم بأكبر مساحة من الأراضى الصالحة للزراعة والثورة السمكية.

وشدد على أن الرئيس السيسى كان لديه رؤية واستراتيجية واضحة منذ توليه الحكم وهى تعزيز العلاقات مع السودان والدول الأفريقية، مؤكدا على وجود توافقا كبيرا بين الدولتين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.