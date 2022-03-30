/689169/طقس-أول-أسبوع-في-رمضان-2022-العظمي-تصل-لـ-36

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أول أيام رمضان ستشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار نتيجة التعرض لكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية والتأثر بإمتداد مرتفع فى طبقات الجو العليا.

دوت الخليج

درجات الحرارة في أول أسبوع من رمضان 2022

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على الفضائية الأولى.

وأشارت غانم، إلي أن درجة الحرارة في أول أسبوع بشهر رمضان تصل إلى 36 درجة مئوية علي القاهرة، مضيفة: سيكون هناك أتربة عالقة مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد أولى أيام رمضان، ستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدة علي وجود نشاط للرياح خلال ساعات الليل ستؤدى إلى تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وعن حالة الطقس اليوم، أفادت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: حالة الطقس اليوم تشهد إستمرار في ارتفاع درجات الحرارة, مشيرة إلى إرتفاع درجة الحرارة اليوم عن الأمس بدرجتين مئوية.

وأضافت غانم، أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة لـ27 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس سيكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجة البحرى حار على الصعيد وسيناء شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية تكونت فى ساعات الليل والصباح الباكر غير مؤثرة على الصيد و الملاحة ,مشيرة الى وجود فرق يصل لـ 12 درجة مئوية بين ساعات الليل والنهار .

درجات الحرارة اليوم

-القاهرة 27- 13 درجة.

-شبين الكوم 26- 13 درجة.

-وادي النطرون 25- 12 درجة.

-طنطا 25- 13 درجة.

-دمنهور 24- 12 درجة.

-الإسكندرية 23- 12 درجة.

-مطروح 22- 10 درجات.

-السلوم 23- 9 درجات.

-بورسعيد 22- 14 درجة.

-المنصورة 24- 12 درجة.

-دمياط 21- 13 درجة.

-الزقازيق 27- 13 درجة.

- الإسماعيلية 26- 10 درجات.

-رفح 22- 11 درجة.

-السويس 25- 12 درجة.

-العريش 23- 12 درجة.

-نويبع 28- 15 درجة.

-طابا 26- 14 درجة.