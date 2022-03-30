/689233/تداول-15-ألفا-و734-طن-بضائع-عامة-و-562-شاحنة-بموانيء-البحر-الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، علي النشاط الملحوظ في الحركة الملاحية، حيث بلغ حجم التداول 15 ألفا و734 طن بضائع عامة ومتنوعة، و562 شاحنة، و65 سيارة.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، في بيان له، أن حركة الصادرات شملت تداول 1648 طن بضائع عامة ومتنوعة، و273 شاحنة، و7 سيارات ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 14086 طن بضائع عامة ومتنوعة، 273 شاحنة، و58 سيارة ملاكي.

تداول 15 ألفا و734 طن بضائع عامة و 562 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

من ناحية أخري، استقبل ميناء سفاجا السفينة "أمل" بحمولة 100 شاحنة و10 سيارات ملاكي، والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 113 شاحنة و46 سيارة ملاكي، وتم مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 117 شاحنة وسيارة ملاكي، والسفينة "امل" بحمولة 90 شاحنة و5 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"عمان"، وغادرته السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 239 طن بضائع عامة، و53 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و2 سيارة ملاكي، وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1648 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة "كيد نوس" بحمولة 13794 طن مادة البروبلين.

تعيين 2711 منهم 33 "قادرون باختلاف" بالمنوفية

وكان قد أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2711 شاباً، من بينهم 33 " قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وأوضح سعفان، أن المديرية استخرجت 2842 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، بالإضافة إلي صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 7 منح مولود جديد بإجمالي 14 ألف جنيه، و منحتى زواج لعاملين بإجمالى 6 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه رعاية صحية للعمال من المسجلين بالمديرية.