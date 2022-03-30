/689229/حزب-الوفد-يهنئ-الأمة-العربية-والإسلامية-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان-الكريم

وجه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم أعضاء الهيئة العليا للحزب، التهنئة إلى أعضاء حزب الوفد ولجانه بالمحافظات المختلفة وجميع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصر وسائر الدول العربية بالخير واليمن والبركات.

دوت الخليج

رئيس الوفد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

كما وجه رئيس حزب الوفد بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيا الله أن يوفقه الله لما فيه صالح البلاد داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد ونائب رئيس الحزب، أن حزب الوفد ينتهز هذه الفرصة ليؤكد على دعمه الكامل للدولة المصرية ويؤيد ما تحقق من إنجازات ظاهرة وجلية بداية من مرفأ الأمن والأمان وما يعقبه من تنمية شاملة داعيا الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه السداد لبلدنا الحبيب ،ومؤكدا أن حزب الوفد يؤمن إيمانا كاملا بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعاً على التكاتف والمضي قدما نحو ما فيه الخير لوطننا مصر.

وأوضح الهضيبي أنه في الوقت الذي نتقدم فيه بالتهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة العطرة لا يفوتنا أن نقدم له الشكر علي مساندته للحكومة ودعمها في خطتها للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية لافتا الي أن الشعب المصري كان وسيظل الداعم الرئيسي للدولة المصرية في مسيرتها نحو التنمية الشاملة.

ودعا المتحدث باسم حزب الوفد، الله عز وجل أن يُعيده على مصر قيادة وشعبًا بالتقدم والرخاء وأن يهل علينا الأيام القادمة من شهر رمضان المعظم بما فيه كل خير لأمتنا الإسلامية والعربية.