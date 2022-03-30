/689226/باحث-اقتصادي-الدولة-المصرية-بذلت-جهودا-كبيرة-في-خفض-سعر-الخبز-ومراقبة-الأسواق

قال الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادي بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ان مناطق انتاج السلع الاساسية فى اوكرانيا وروسيا تشهد مشاكل ضخمه فى الانتاج وبالتالى تؤثر فى استيرادها لبعض الدول مشيرا الى اتجاه المواطنين الاوكرانيين بتخزين بعض السلع الاساسية لسد احتياجاتهم هذه الأونة.

دوت الخليج باحث اقتصادي: الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في خفض سعر الخبز واكد الدكتور محمد شادى عبر مداخلة هاتفية على قناه اكسترا نيوز على ان الدول النامية تأثرت بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه فى تصدير القمح حيث تعتبرا روسيا واوكرانيا الدولتان المصدرة للقمح فى جميع دول العالم وبالتالى تتأثر المنطقه فى توفير السلع الاساسية لسد احتياجات مواطنيها. ارتفاع الاسعار عالميا واكد محمد شادى ان الحرب الروسية الاوكرانيه اثرت فى ارتفاع الاسعار عالميا مما ادى الى حدوث تضخم عالمى حيث تأثرت بعض الدول الناميه فى توفير السلع الغذائية لمواطنيها مؤكدا ان الدولة المصرية اجتازت هذة المشكله بتوفير مخزون استراتيجى للقمح بأنشاء مزارع وتوفير اليات تساعد الفلاح على انتاج محصول القمح وايضا بذلت الدولة المصريه جهودها فى خفض سعر الخبر وعمل رقابه على المخابز ومن يخالف القانون سيتم معاقبته وكل هذا من اجل معيشه جيدة للمواطن وتخفيف العبىء من عليه.

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