/689225/إصابة-20-شخص-في-حادث-تصادم-8-سيارات-ملاكي-بطريق-الاسكندرية-الصحراوي

اصيب نحو 20 شخصا صباح اليوم الاربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص و8 سيارات ملاكي بطريق الاسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية، حيث انقلبت سيارة نقل مقطورة بسبب اختلال عجلة القيادة مما أدي إلي انحرافها إلي الجزيرة الوسطي.

دوت الخليج

على الفور انتقلت الاجهزة المعنية الى مكان الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بالتزامن مع مرور سيارات في نفس الاتجاه مما تسبب في وقوع حادث التصادم الذي أسفر عن إصابة عشرين شخص وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

إصابة 20 مواطن في انقلاب سيارة

تم الدفع بسيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة إلي مكان الحادث، وأيضا تم الدفع باللوادر لرفع حطام السيارات لتسيير المرور بعد أن تعطل وتكدست السيارات بسبب الحادث.

ادارة المتابعة والرقابة والازمات والكوارث إلي مكان الواقعة

كما انتقل مسئولي حي وسط وادارة المتابعة والرقابة والازمات والكوارث إلي مكان الواقعة اسفل كوبري حسن علام، وعقب الفحص الأولي تبين تصادم عشر سيارات بسبب انقلاب سيارة نقل مقطورة رقم (7586) بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف وانقلاب السيارة، كما اسفر الحادث عن إصابة عشرين مواطن وتم نقلهم لمستشفيات الميري الجامعي وجمال حمادة ومستشفي كرموز لتلقي العلاج المناسب، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيق.