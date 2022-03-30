/689224/محلل-سياسى-استقرار-الدولة-السودانية-يؤثر-على-أبعاد-الأمن-القومى-فى-الاقليم

أكد جمال رائف، المحلل السياسى، على أن الدولة المصرية والسودانية بينهم العديد من الروابط سواء روابط أفريقية أو عربية، بالأضافة إلى وجود رابط ازلى بين البلدين وهو وادى النيل الشريان الحيوى للشعب المصرى والسودانى، مما يدعم العلاقات بين الدولتين،

دوت الخليج

جمال رائف: العلاقات المصرية السودانية علاقات تاريخية

وأضاف جمال رائف، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن كل هذه الروابط تدفع الدولة المصرية والسودانية طوال الوقت للتنسيق وإيجاد مشاورات لدعم الأمن القومى المصرى والسودانى، مؤكدا على أن الأمن القومى للدولتين مرتبط ببعضه البعض.

وأشار إلى أن استقرار الدولة السودانية هو أمر هام للغاية للأمن القومى المصرى ويؤثر على أبعاد الأمن القومى فى الاقليم، وذلك فأن الدولة المصرية تحرص على دعم المسار السياسى وكافة السبل التى تدعم الأستقرار وحتى على صعيد الشق التنموى، مؤكدا على أن الدولة المصرية تدعم أيضا الأليات الدبلوماسية الخاصة بالأعمار والتنمية فى كافة الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها دولة السودان.

ولفت إلى وجود روابط تاريخية بين الدولة المصرية والسودانية، وبالتالى فمن الضرورى وجود تنسيق كبير بين الدولتين فى ظل هذه المتغيرات والتحديات الدولية التى تواجه المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

جمال رائف: هناك أفاق جديدة تنفتح أمام العلاقات المصرية والسودانية

وأشاد بجهود الدولة المصرية والرئاسية الدبلوماسية فى الفترة الماضية، مشيرا إلى زيارات الرئيس السيسى فى الشهر الحالى إلى المملكة العربية السعودية والأردن، بالأضافة إلى استقباله لعدد كبير من القادة الأفارقة والعرب مثل رئيس رواندا ورئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى وغيرهم من القادة.

وأكد على أهيمة تحركات الدولة المصرية وجهود الرئاسة الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفارقة فى مواجهة كافة التحديات المستقبلية التى ستواجه الأقليم، خاصة التداعيات المتعلقة بأمن الطاقة وأمن الملاحة وغيرها، لافتا الى أن الدولة المصرية تفتح أبوابها فى الفترة الحالية للأشقاء الأفارقة والعرب من أجل التشاور فى مواجهة هذه التحديات.

وأضاف أنه هناك أفاق جديدة تنفتح أمام العلاقات المصرية والسودانية، مشيدا بوقوق الدولة المصرية مع الدولة الشقيقة السودان ومساندتها لها فى كافة الأزمات سواء ما يتعلق بالكوارث الطبيعية أو جائحة كورونا.

وتابع أن الدولة المصرية لها فى الفترة الحالية باع فى مجال مساندة ومساعدة الأشقاء الأفارقة والعرب فى هذه المجالات، مشيرا الى أن الدولة المصرية أصبحت قائمة على مشروعات عملاقة فى مختلف الدول الأفريقية.