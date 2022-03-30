البرلمان يوافق نهائيا على مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.. ونواب: ضلع رئيسي فى التنمية بمصر..ويؤكدون: نواجه أى قصور فى الجمعيات مع الحكومة

/689221/البرلمان-يوافق-نهائيا-على-مد-مهلة-توفيق-أوضاع-الجمعيات-الأهلية-ونواب-ضلع-رئيسي-فى-التنمية-بمصرويؤكدون-نواجه-أى-قصور-فى-الجمعيات-مع-الحكومة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح: مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

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النائبة صبورة السيد بمناقشات تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية: أصبحت ضلع مهم فى التنمية بمصر

وفي هذا الإطار، أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أننا ونحن في عام ٢٠٢٢ والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عاما للمجتمع المدني يجب أن نعمل جميعا من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية للقيام بدورها المنوط بها وفقا لما أقره الدستور والقانون.

ولفتت إلى أن مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للمجتمع المدني وفرصة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد رقم 149لسنة 2019، مشيرة إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، وتحمل الكثير خلال الفترات الماضية، وساهم كثيرا في مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.

وأعلنت النائبة صبورة السيد موافقتها على مشروع القانون مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الداعم الأول للمجتمع المدني، وإعلانه أن ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني هو ترجمة لهذا التقدير الرئاسي لمجمهودات المجتمع المدني، وأن مصر بلد الحريات وساحتها وعلى الجميعات الأهلية الاستفادة من هذه البيئة المختلفة والمميزة للعمل الأهلى.

سليمان وهدان يعلن موافقة الوفد على قانون «العمل الأهلى»

وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ووجه"وهدان" الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على التقرير المعروض حيث أن المشروع يسمح لتوفيق الأوضاع باقى الجمعيات مايبلغ 22 الف جمعية موضحا أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى تنمية المجتمع والرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق اعتبار عام -2022 عام المجتمع المدنى خاصة وان الجمعيات تقوم بمجهود جبار فى التعليم والتدريب والتشغيل.

أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بمبادرة لتسهيل إجراءات الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها

وشدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني، مؤكدا أنه يمثل الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الحكومة والأجهزة التنفيذية.

وقال أبو العلا: مصر بها 25 ألف جمعية أهلية، لو كل جمعية قامت بتقديم الخدمات لألف مواطنن يعني أن هناك 25 مليون مواطن سيحصلون على خدمات متكاملة.

وتابع: بمناسبة إعلان الرئيس السيسي، أن 2022 عاما للمجتمع المدني، فيجب على الحكومة أن تقوم بمبادرة للتواصل مع الجمعيات الجادة التي تعمل حقيقة على الأرض، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة كافة المعوقات.

وأثار أيمن أبو العلا، مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعفاء المستشفيات والهيئات الأهلية التي تعالج بالمجان، من 75% من فواتير المياه والكهرباء أسوة بالأندية الرياضية.

وطالب أبو العلا، بأهمية المساعدة في خروج هذا القانون، مؤكدا أن وزارة التضامن هي من ستحدد المؤسسات التي ينطبق عليها القانون، لاسيما وأن بعضها يصرف ملايين فواتير العلاج.

أحمد البنا يطالب وزارة التضامن بتوعية الجمعيات وتفعيل المنافسة بينها فى تقديم الخدمات

وأكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى، بهدف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات بالمجتمع، قائلا:" لايوجد شبر فى أرض مصر إلا وبه بصمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، فى مختلف القطاعات والمجالات.

أضاف البنا، أن تقنين أوضاع الجمعيات أمر هام، لاسيما وأن هناك نحو 60 فى المائة من الجمعيات لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون الحالى، متابعا، :" علينا بحث سبب عدم تقنين أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات وتسهيل الإجراءات" وتابع عضو مجلس النواب، نحتاج إلى عمل هذه الجمعيات بشكل قانونى، وتمارس دورها المجتمعى، كما نحتاج أن تتنافس الجمعيات مع بعضها البعض فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن النائب أحمد البنا، موافقته على التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أهمية دور وزارة التضامن الإجتماعى، فى توعية الجمعيات وتوجييهم للقيام بدورهم بشكل جيد وتفعيل المنافسة بينهم لتدقديم الخدمات .