/689219/عودة-سيولة-الحركة-المرورية-بطريق-الاسكندرية-الصحراوى

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عودة سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوى وذلك فور الانتهاء من رفع جميع أثار حادثة التصادم التي وقعت صباح اليوم على الطريق بين عشر سيارات بالطريق وتسببت في التكدس المروري بالمنطقة، ونتج عنه عدد من الإصابات ولم ينتج عنه أي وفيات.

دوت الخليج وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه عقب وقوع الحادثة تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية للمحافظة للتدخل الفوري ومتابعة تداعيات الموقف. نقل جميع حالات الإصابة والتي تنوعت ما بين إصابات بسيطة وخطيرة إلى المستشفيات تم نقل جميع حالات الإصابة والتي تنوعت ما بين إصابات بسيطة وخطيرة إلى المستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير فرق طبية في كافة التخصصات لهم. وقررت النيابة إحالة القضية النيابة والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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