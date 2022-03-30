/689217/الحبس-سنة-لعاطل-لاتهامه-بالتعدي-على-حرمة-الحياة-الخاصة-لإحدى-الفتيات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالحبس لمدة عام لشخص بسبب اتهامه بافشاء أمور خادشة للشرف والتعدي على حرمة الحياة الخاصة لإحدى الفتيات وتهديدها بفضحها على إثر علاقة عاطفية بين الطرفين.

دوت الخليج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك ، وعضوية المستشارين محمد سامح سعد الدين محمد وعبد العاطى مسعود شعله، وأمانة سر محمد عثمان.

نشر صور فاضحة لها على خلفية علاقة سابقة بينهما

بدأت الواقعة في القضية رقم ٢٤٠٧٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الرمل، ببلاغ من مدرسة، ٤٢ عاما، مقيمة بالرمل أول، حول تهديدها من قبل أحد الأشخاص بنشر صور فاضحة لها على خلفية علاقة سابقة بينهما.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وفحص هاتف المتهم والمجني عليها للتحقق من الواقعة.

هددها المتهم بنشر مقاطع فاضحة مصورة لها لاجبارها على الزواج منه

واثبتت التحريات صحة الواقعة حيث هددها المتهم بنشر مقاطع فاضحة مصورة لها لاجبارها على الزواج منه، كما ثبت من فحص الرسائل الموجودة على هاتفي الطرفين صدق كلام المجني عليها.