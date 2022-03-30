/689216/رئيس-النواب-يهنئ-النائبة-آيات-الحداد-لاختيارها-عضوا-باللجنة-العربية-الاستشارية-بالمجلس-العربي-للمسئولية-المجتمعية

تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للنائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب بمناسبة اختيارها كعضو اللجنة العربية الاستشارية بالمجلس العربي للمسئولية المجتمعية (وهو العضو المنتدب بهيئة ميثاق الأمم المتحدة ) كما تم اختيارها كممثل الشبكة العربية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث وجهت النائبة آيات الحداد بالشكر لرئيس المجلس على التهنئة متقدمة خالص التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة شهر رمان الكريم.

وأكدت أن المجلس العربي هو المجلس الاول من نوعه والذي يعمل على تعزيز وتنمية وتفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات كحجر الأساس في كافة أعمال التنمية المستدامة والتي هي الطريق الأمثل لخلق مجتمع متفاعل وبيئة أعمال مسئولة وداعمة للنمو المرتقب على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ذات الوقت كنقطة الإنطلاق الأساسية لخلق مجتمع يخطو بثبات نحو العالمية ودعم استحقاقات شعوب المنطقة الرامية للتقدم والازدهار ودفع عجلة الاقتصاد للامام للمواطن العربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتماشيا مع عالم ما بعد كورونا ورؤية مصر ٢٠٣٠. رئيس النواب يهنئ النائبة آيات الحداد لاختيارها عضوا باللجنة العربية الاستشارية بالمجلس العربي للمسئولية المجتمعية

ولفتت إلى أنه تعد الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للجامعات اول منصة للجامعات العربية معنية بأنشطة المسؤولية المجتمعية وتعمل تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية بهدف ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية للطلاب لدى المجتمع الجامعي من أساتذة وطلاب وإداريين بما يتماشى مع متطلبات هيئات الاعتماد الدولية.