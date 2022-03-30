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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم /الأربعاء/، أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

دوت الخليج

المملكة العربية السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرارا لدعم السعودية لمصر.

هذا وأستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإربعاء، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

الرئيس السيسى يستقبل الفريق عبدالفتاح البرهان فى مطار القاهرة

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي، استقبل أمس، تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب، أنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، موضحا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات، خاصة التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، إضافة على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات.

كما لفت الرئيس السيسي، إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي، والرئيس لورينزو شخصيا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.