/689207/تعرف-على-درجات-الحرارة-أول-أسبوع-في-رمضان-2022

درجات الحرارة أول أسبوع في رمضان.. يحل علينا شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، بعد ايام قليلة حيث وفقا لما اشارت اليه التوقعات والدراسات فان موعد شهر رمضان سيكون بعد ثلاث أيام بدءا من اليوم ، وتعد معرفة المدة المتبقية على هذا الشهر الفضيل ضمن الامور المشوقة للمسلمين اجمعين، وذلك بكافة بقاع الارض لكونهم في صدد الترقب لهذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بعبادة الصيام.

موعد شهر رمضان المبارك فلكيا 2022

وياتي أول يوم رمضان وفق ما اعنته التوقعات يوم 2 ابريل من الشهر القادم

درجة الحرارة أول يوم رمضان 2022 في مصر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في ضوء التقلبات الجوية الذي تشهدها البلاد هذه الايام حالة الطقس أول يوم رمضان 2022، والذي يتزامن قدومه مع بدايات فصل الربيع والذي تكون درجات الحراراة في مقدمته مرتفعة مقارنة بالايام العادية.

ووفق ما اعلنت عنه هيئة الارصاد الجوية فان حالة الطقس اول يوم رمضان الموافق السبت لتشهد البلاد هذا اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.

حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب البلاد وبارد اثناء فترات الليل على كافة الانحاء.

ونرصد في لتقرير التالي درجات الحرارة اول يوم رمضان ::

القاهرة: العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى: العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة

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اما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فانه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء مع وجودة بروجة خلال فترات الليلن بالاضافة الى وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجات