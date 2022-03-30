مؤسسة شباب بتحب مصر تلتقي رائد المناخ البريطاني

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التقى أحمد فتحي رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" نايجل توبينج المبعوث المناخي البريطاني ورائد المناخ بمؤتمر Cop 26، وذلك على هامش فاعليات أسبوع المناخ الإقليمي الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يُعقد في دولة الإمارات في الفترة ٢٨-٣١ مارس.
وتناول اللقاء استعراض مجهودات مؤسسة شباب بتحب مصر بقمة المناخ 26 التي أُقيمت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، والمبادرات والأنشطة التي أطلقتها المؤسسة، ومنها مبادرة رواد المناخ ومشروع شجرة النيل ومبادرة الكنائس الخضراء، وتأسيس الائتلاف المصري للتغيرات المناخية.
كما تطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات حول دور الشباب في قمتي المناخ 26 و 27 مع التأكيد على تعزيز التعاون في الموضوعات المشتركة. وشهدت الجلسة حوارًا مُثمرًا مع الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ القادم Cop 27.
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