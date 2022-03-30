مصر تعرب عن تعازيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات حفظ...

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية MONUSCO، أمس الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢، في إقليم شمال كيفو الواقع بشرق البلاد، مما أسفر عن وقوع ٨ ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا.
كما تعرب مصر عن صادق مواساتها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا الاتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا، مؤكدةً على تضامنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد.
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