في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.
تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة 4 ساعات يوميا خلال ستة أيام من الساعة الواحدة صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٤/١ حتي صباح يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٦
وللتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهره او محطة الجيزة فسوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكره القطار الوارد بها دون دفع اي اجره.
وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة
وإذ نشكر السادة الجمهور حسن تعاونهم معنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: بدءا من صباح الجمعة 1/4/2022 ولمدة 4 ساعات إيقاف حركة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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