جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلوات جنازة الأنبا انطونيوس نجيب البطريرك الشرفى للكنيسة الكاثوليكية وكاردينال الفاتيكان.



جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلوات جنازة الأنبا انطونيوس نجيب البطريرك الشرفى للكنيسة الكاثوليكية وكاردينال الفاتيكان. يرأس الصلاة البطريرك إبراهيم إسحق وعدد من أساقفة الكنيسة بحضور ممثلين لمختلف الطوائف المسيحية فى كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يرأس صلاة جنازة الكاردينال انطونيوس نجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.