عاجل- شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة (بيان)

جدة - نرمين السيد - وجاءت توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس المتوقعة كما يلى:

يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنو ب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان سابق عن ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة خلال أول أيام شهر رمضان.