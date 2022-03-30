التعليم تجهز استراحات المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، طالبت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، مديرى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات، بضرورة تجهيز استراحات الملاحظين والمراقبين، المشاركين فى أعمال الامتحانات.

ووجهت إدارة الامتحانات، المديريات بإرسال بياناً بأسماء مشرفى الاستراحات بالمديريات والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى أماكن الاستراحات المعدة بالإدارات التعليمية، وأهم العناصر المطلوب استيفائها حرصاً على راحة المعلمين.

ويتجاوز عدد الاستراحات التى تعدها وزارة التربية والتعليم للمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة سنوياً 700 استراحة، تجهزها بالأسرة والأجهزة اللازمة للوفاء باحتياجات المعلمين خلال فترة الامتحانات التى تقارب الشهر.

وتنطلق امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021/ 2022، فى 11 يونيو المقبل، بينما تجرى امتحانات الدور الثانى فى 13 أغسطس المقبل.