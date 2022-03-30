مواعيد عمل منافذ بيع مشغلى الاتصالات خلال رمضان

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وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم، أن مواعيد العمل قبل الإفطار طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، ويوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا.
وأشار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى أنه بعد الإفطار سيكون العمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الساعة 11 ونصف مساء، مشيرا إلى أن يومى الخميس والجمعة تكون المواعيد من الساعة الثامنة والنصف مساء حتى 12 صباحا.
وأكد الجهاز ضرورة التزام منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
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