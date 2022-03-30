/689213/إنشاء-أول-أكاديمية-لتعليم-مهارات-الجزارة-في-مصر-والجمال-إيجي-بوتشر-ثقافة-جديدة-في-مجال-بيع-اللحوم

كشف المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية، تفاصيل افتتاح معارض إيجي بوتشر، وإنشاء أول أكاديمية في مصر لتعليم مهارات الجزارة بطرق عصرية حديثة، موضحًا أنها عمل فريد سينعكس على المواطن بخدمات لم يراها من قبل.

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وأشار إلى أن الشركة الوطنية الكويتية، يندرج منها شركة سايبو الغذائية والتي تنقسم إلى قطاعين صناعي و تجاري، موضحا أن القطاع الأول مسئول عن الإنتاج عبر عدد من المصانع الغذائية، وتسلم منتجاتها إلى القطاع الثاني وهو التجاري لصرفها وبيعها.

إنشاء أول أكاديمية لتعليم مهارات الجزارة في مصر

ولفت إلى أن القطاع التجاري له 3 قنوات لبيع المنتجات، تنقسم كالتالي: التجزئة والجملة والمشروعات، ويتبع القطاعين الصناعي والتجاري، مجموعة من البرندات مثل «إيجي بوتشر» لبيع اللحوم.

ولفت المهندس محمد الجمال، إلى إيجي بوتشر عبارة عن ثقافة جديدة في مجال بيع اللحوم في مصر، يتعرف المستهلك من خلالها على مراحل تقطيع وتقسيم الذبيحة، مع تعظيم الاستفادة من كل جزء منها، والتمتع بمذاقها الخاص.

وتطرق الجمال، إلى أن معظم المستهلكين في مصر يشترون اللحوم من «الجزار»، ولذا فإن معارض «إيجي بوتشر» تعمل على تقديم ثقافة مختلفة ولا تعتمد على بيع اللحوم فقط وإنما تقديم معلومات جديدة عنها يتيح للمستهلاك تعظيم الاستفادة من اللحوم.

واستكمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية، حديثه، قائلا: تمتاز معارض «إي جي بوتشر» بأنها تقدم لحوم ذات جودة عالية وعوامل عدم التلوث بها مرتفعة، وتضم أماكن انتظار للعملاء، يتناولون فيها مشروبات الضيافة مجانا.

وأوضح أنه يوجد دولاب خاص في معرض «إي جي بوتشر» يختار العميل الطعم الذي يفضله ويلقى إعجابه، ويقدمه للبائع في المعرض ويضيف له تتبيلة خاصة تكون طبيعية بنسبة 100 %.

وأشار إلى أن التعامل يكون من خلال حائط زجاجي حتى لا يكون هناك تعامل مباشر بين الجزار والعميل إلا من خلال سماعة هاتف إذا أراد العميل إبداء ملاحظات أو له طلبات خاصة.

ولفت المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية، إلى أن الأسعار في معرض «إي جي بوتشر» بي كلاس والجودة أيه كلاس، وهذا ينعكس إيجابيًا على العملاء ويأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكشف عن بشرة سارة للشباب تتمثل في إنشاء أكاديمية لأول مرة في مصر لتعليم المهارات وكل ما يخص مهنة الجزارة.

واختتم المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الكويتية، حديثه موضحا أنه دشن مبادرة تهدف لإحياء سلالة الخراف البرقي.