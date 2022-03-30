/689212/جبالي-ممازحا-النواب--أنتم-بتصوموا-قبل-رمضان--فين-حزب-النور

مازح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابـ، أعضاء المجلس ، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، قائلا " شهر رمضان لم ياتى بعد .. انتم بتصوموا قبلها ولا اية ".

دوت الخليج

جبالي ممازحا النواب : أنتم بتصوموا قبل رمضان .. فين حزب النور

وواصل رئيس المجلس ، موجها حديثه للنواب : " فين حزب النور هل الصيام فى شعبان مستحب ولا واجب " موجها التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان . وكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

واستعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون العمل الأهلي.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.