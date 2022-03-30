/689209/الزمالك-يعلن-تجديد-تعاقده-مع-عمر-هشام-نجم-فريق-كرة-السلة-لمدة-4-مواسم

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عمر هشام لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة رسمياً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فميا يعتبر عمر هشام أحد اللاعبين الذين استطاعوا المشاركة في الفوز بعدد من البطولات المحلية والقارية لنادي الزمالك أبرزها بطولتي الدوري وأفريقيا بالإضافة الى المشاركة في كأس العالم للأندية، بخلاف مشواره المميز مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

مرتضى منصور يكرم أسر الشهداء

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في الوقت الجاري داخل النادي، حول عضويات أسر الشهداء.

وأكد مرتضى منصور خلال تكريمه لأسر شهداء الوطن الذي يمتلكون عضويات داخل الزمالك، على أحقية أمتلاكهم تلك العضويات.

وأضاف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأشار في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكله.. أسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر".

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.

مرتضى منصور يرد على بيان محمود الخطيب

كما رد مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي ، والذي اصدره رداً على الأخبار المتداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بصدور حكم في البعض منهم.

وقال مرتضى منصور: " محمود الخطيب مطلع بيان علشان القضايا".

وأضاف مرتضى: "ماتش مصر والسنغال ياخطيب أهم مني ومنك، وهرد على عليك بعد ماتش مصر والسنغال".

مرتضى منصور عن العضويات الشرفية

كشف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأضاف في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكلهأسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر