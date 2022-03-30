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دوت الخليج

عمرو درويش "نائب التنسيقية": منظمات إستغلت الظروف السياسية للضغط على صناع القرار

وأعلن درويش، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأضاف "نائب التنسيقية"، ان المد خطوة مهمة ونحن نتحدث فى عام المجتمع المدنى نحاول المساهمة فى دعم الجمعيات الأهلية التى تساهم فى تغيير شكل الحياة فى مصر.

وأوضح "درويش" لابد ونحن نتحدث على الظوهر الايجابية للمجتمع المدنى أن نلقى الضوء على الظواهر السلبية والتى امتدت على مدار 10 سنوات عقب الاحداث السياسية، استغلت بعض الجمعيات الأوضاع السياسية وحاولت ممارسة ضغط على صناع القرار

وطالب "نائب التنسيقية" الحذر من تلك المنظمات حتى لا تظل تتربح ولابد من مقاومتها.

يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.