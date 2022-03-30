/689206/هانى-أباظة-التعاون-المشترك-بين-الحكومة-والمجتمع-المدنى-للنهوض-بالوطن-ضرورة

وجه النائب الوفدى اللواء هانى اباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية الشكر للحكومة وولجنة التضامن الإجتماعى على عرض وتقديم مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع معلنا موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون .

دوت الخليج

التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى للنهوض بالوطن ضرورة

واعلن "أباظة" موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون مضيفا فى كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء فى ظل التحديات العالمية والتى تعود على المواطن كان السبيل للنهوض بالوطن جنبا الى جنب الدولة المصرية الجمعيات الأهلية خاصة فى ظل الغلاء الذى يشهدة العالم .

وأوضح عضو مجلس النواب التزامات المجتمع المدنى منذ سنوات طوال قوية جدا ومع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2022 عام المجتمع المدنى بل وإطلاقة مشروع حياة كريمة لإنتشال الريف المصرى والمواطنين الى حياه أفضل كان لزاما ايضا التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى لسد الفجوة سواء فى التمويل ودعم المجتمع والمواطن البسيط.

كما يهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي داخل الدولة، للعمل علي منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات و وإيضا الكيانات الخاضعة لأحكام قانون،تعمل علي تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة محددة إضافية لتوفيق الأوضاع السياسية داخل الدولة ، للعمل علي منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي لكي يتمتعو بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات داخل الدولة ، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات وأن الدواة تسعى في إلي عدم حرمان اي مواطن من هذة المزايا والتسهيلات

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تم العمل علي منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة للعمل علي توفيق أوضاعها على ما تضمنه من ألاحكام جديدة.