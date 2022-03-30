النائبة هناء سرور بمناقشات تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية:ضلع رئيسى للتنمية

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قدمت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، الشكر للجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

دوت الخليج

النائبة هناء سرور: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء داعما للجمعيات الأهلية

وأضافت سرور، أن تنمية الدولة تكمن في جهود 3 محاور هما تنمية القطاع الحكومي و القطاع الخاص والقطاع الأهلي، لافتة أن الدولة المصرية تحرص دائما علي تنظيم ممارسة العمل الأهلي وإتاحة الفرصة للمنظمات والجمعيات الأهلية للمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة واستمثار الجهود الفردية والتطوعية لتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي ورفع الوعي لدي المواطنين وورعايتهم في كافة المجالات.

جاء ذلك فى كلمتها أثناء الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي جاء داعما للجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال الحماية القانونية ومنح جمعيات الكيانات الأهلية مدة لتوفيق أوضاها لمدة عام من تاريخ بدء العمل من اللائحة التنفيذية التي صدرت في يناير 2021 وتنهي في يناير 2022، ولكن في الواقع العملي وفي ظل تفشي جائحة كورونا لم تتمكن بعض الكيانات من توفيق أوضاعها باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة، معلنة موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ.