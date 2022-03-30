/689201/النائب-أحمد-البنا-يطالب-وزارة-التضامن-بتوعية-الجمعيات-وتفعيل-المنافسة-بينها-فى-تقديم-الخدمات

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى، بهدف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات بالمجتمع، قائلا:" لايوجد شبر فى أرض مصر إلا وبه بصمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، فى مختلف القطاعات والمجالات.

دوت الخليج

النائب أحمد البنا يطالب وزارة التضامن بتوعية الجمعيات وتفعيل المنافسة بينها فى تقديم الخدمات

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

أضاف البنا، أن تقنين أوضاع الجمعيات أمر هام، لاسيما وأن هناك نحو 60 فى المائة من الجمعيات لم يقنن أوضاعه وفقا للقانون الحالى، متابعا، :" علينا بحث سبب عدم تقنين أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات وتسهيل الإجراءات" وتابع عضو مجلس النواب، نحتاج إلى عمل هذه الجمعيات بشكل قانونى، وتمارس دورها المجتمعى، كما نحتاج أن تتنافس الجمعيات مع بعضها البعض فى تقديم الخدمات للمواطنين. وأعلن النائب أحمد البنا، موافقته على التعديلات المقدمة. واشار إلى أهمية دور وزارة التضامن الإجتماعى، فى توعية الجمعيات وتوجييهم للقيام بدورهم بشكل جيد وتفعيل المنافسة بينهم لتدقديم الخدمات .

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.