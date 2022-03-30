برعاية  حزب مستقبل وطن.. إطلاق مسابقة اللواء عبدالوهاب خليل باطفيح في شهر رمضان المبارك

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أعلن النائب عبدالوهاب خليل ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إطلاق مسابقة اللواء عبدالوهاب خليل لشهر رمضان 2022 في أطفيح محافظة الجيزة.

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يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وسعيه للتواصل مع المواطنين بوسائل مختلفة فضلًا عن تنشيط العديد من المعلومات العامة لدى الكثيرين.

إطلاق مسابقة اللواء عبدالوهاب خليل باطفيح في شهر رمضان المبارك

وتتضمن محددات المسابقة من أنه سيتم طرح سؤال يومي على الصفحة ويمكن للمشاركين الإجابة من الساعة ال١٢ ظهرا وحتى الساعة ال٨ مساء، حيث يقوم المشارك بكتابة الإجابة صحيحة من حساب صحيح فضلًا عن ذكر اسمه بالكامل واسم القرية التي ينتمي إليها، ويتم الفرز إلكترونيا لضمان الشفافية وسيتم الإعلان عن الفائز يوميا من خلال صفحة النائب عبدالوهاب خليل.

وعن جوائز المسابقة فأنه سيتم عمل إحتفاليه كبيرة في نهاية المسابقة في ليلة القدر يوم 27 من شهر رمضان وتكريم جميع الفائزين وتسليمهم جوائز عينية قيمة

كما سيتم عمل قرعة بحضور 27فائز على مدار الشهر وإختيار 10 من الفائزين حسب إختيارات القرعة العلنية سوف يحصلو 10 الفائزين على ربع جنيه ذهب لكل فائز، كما سيتبقى 17 فائز لم يحالفهم الحظ في جوائز الذهب سيتم إعطاء 17فائز جوائز عينيه قيمة.

الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتقوية البحث ومعرفة العديد من المعلومات الهامة

ومن جانبه، أكد النائب عبدالوهاب خليل، أن هذه المسابقة تهدف للحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتقوية البحث ومعرفة العديد من المعلومات الهامة، موضحًا أن الوعي هو الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على الدولة المصرية من المخططات التي تحاك ضدها .

وأشار خليل، إلى أن نشر الوعي لا يقتصر على الدولة فقط، بل أن كل فرد في مجاله يجب أن ينشر الوعي ويساعد في عدم نشر وبث الشائعات التي تستهدف ضرب استقرار الدولة خاصة في ظل الازمة العالمية وما أسفرت عنه من تداعيات أثرت على جميع الدول ومنهم مصر.