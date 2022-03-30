/689198/أحداث-الحلقة-الأخيرة-من-مسلسل-ابو-العروسة-3

شملت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 عدد من الأحداث المفرحة التي كانت حسن الختام للجزء 3 من مسلسل أبو العروسة، ومن بينها توضح الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 زواج مريم وأكرم ورجوع عبير لجابر.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3

أحداث مفرحة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3

ضمت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 عدد من الأحداث المفرحة في ختام مسلسل أبو العروسة 3، من بينها مصالحة طارق الذي يقدم دوره الفنان محمود حجازي، على زوجته في مسلسل أبو العروسة زينة، والتي تجسدها الفنانة ولاء الشريف، بعد أشتعال الخلاف بينهما في هذا الجزء، ووصوله حد الإنفصال في الحلقات القليلة الماضية، وقام طارق بالإعتذار أمام جميع الحضور في فيديو تم عرضه على شاشة كبيرة خلال حفل زفاف اكرم ومريم.

الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 تعلن خطوبة هاجر مرة أخرى

أعلنت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، عن خطوبة هاجر التي تقوم بها الفنانة الشابة كارولين عزمي، بعد علاقة من الإعجاب ربتطها بزميلها في الكلية والذي يقوم بدوره الممثل الشاب محمود فايز، بعد وصلة من الخلافات والمشاجرات بينهما، خاصة بعد لقائهما المتكرر بعدما أكتشفت هاجر قبل الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، أن هذا الشاب أبن صاحبة العقار الذي قامة والدتها بتأجير شقة فيه لفتحها مشغل يدوي.

عودة مينا لخطيبته خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3

بعد إنفصال مينا عن خطيبته في الحلقة قبل الماضية، والذي يلعب دوره الفنان أحمد سلطان والفنانة الشابة حنان عادل، وبعد خلافات مينا مع أخوه الكبير بسبب عودته لتعاطي المخدرات، عاد إلى صوابه وتوقف نادمًا عنما بدر منه، وعاد مرة أخرى لمصالحة خطيبته في الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، وظهرا معًا خلال حفل زفاف اكرم ومريم.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3

شملت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 عدد من الأحداث المفرحة التي كانت حسن الختام للجزء 3 من مسلسل أبو العروسة، ومن بينها توضح الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 زواج مريم وأكرم ورجوع عبير لجابر.

أحداث مفرحة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3

ضمت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 عدد من الأحداث المفرحة في ختام مسلسل أبو العروسة 3، من بينها مصالحة طارق الذي يقدم دوره الفنان محمود حجازي، على زوجته في مسلسل أبو العروسة زينة، والتي تجسدها الفنانة ولاء الشريف، بعد أشتعال الخلاف بينهما في هذا الجزء، ووصوله حد الإنفصال في الحلقات القليلة الماضية، وقام طارق بالإعتذار أمام جميع الحضور في فيديو تم عرضه على شاشة كبيرة خلال حفل زفاف اكرم ومريم.

الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3 تعلن خطوبة هاجر مرة أخرى

أعلنت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، عن خطوبة هاجر التي تقوم بها الفنانة الشابة كارولين عزمي، بعد علاقة من الإعجاب ربتطها بزميلها في الكلية والذي يقوم بدوره الممثل الشاب محمود فايز، بعد وصلة من الخلافات والمشاجرات بينهما، خاصة بعد لقائهما المتكرر بعدما أكتشفت هاجر قبل الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، أن هذا الشاب أبن صاحبة العقار الذي قامة والدتها بتأجير شقة فيه لفتحها مشغل يدوي.

عودة مينا لخطيبته خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3

بعد إنفصال مينا عن خطيبته في الحلقة قبل الماضية، والذي يلعب دوره الفنان أحمد سلطان والفنانة الشابة حنان عادل، وبعد خلافات مينا مع أخوه الكبير بسبب عودته لتعاطي المخدرات، عاد إلى صوابه وتوقف نادمًا عنما بدر منه، وعاد مرة أخرى لمصالحة خطيبته في الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3، وظهرا معًا خلال حفل زفاف اكرم ومريم، مع باقي أبطال المسلسل المتألقين بالملابس الأنيقة وتزيين وجوه الجميع بابتسامة عريضة؛ لفرحتهم بجمع الإحداث الجيدة التي حدثت خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3.

مع باقي أبطال المسلسل المتألقين بالملابس الأنيقة وتزيين وجوه الجميع بابتسامة عريضة؛ لفرحتهم بجمع الإحداث الجيدة التي حدثت خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل ابو العروسة 3.