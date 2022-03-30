/689197/سليمان-وهدان-يعلن-موافقة-الوفد-على-قانون-العمل-الأهلى

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

دوت الخليج

سليمان وهدان يعلن موافقة الوفد على قانون العمل الأهلى

ووجه"وهدان" الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على التقرير المعروض حيث أن المشروع يسمح لتوفيق الأوضاع باقى الجمعيات مايبلغ 22 الف جمعية موضحا أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى تنمية المجتمع والرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق اعتبار عام -2022 عام المجتمع المدنى خاصة وان الجمعيات تقوم بمجهود جبار فى التعليم والتدريب والتشغيل.

ويهدف مشروع قانون العمل الأهلي إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإيضا غيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون العام في الدولة المصرية تعمل علي تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع في هذا القانون ، لمنح الفرصة كاملة إلي جميع مؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات إلي المواطنين ، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات التي تعمل عليها الدولة .

وتأكيدا علي للتعديلات المقدمة بشأن قان العمل الأهلي ،تنص المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى داخل الدولة المصرية ، وفق التعريف الذي نص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 داخل الدولة المصرية التى لم توفق أوضاعها في قانون ، و أنها تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء علي هذا القانون ، ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019.