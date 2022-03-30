صحة المنوفية: تطعيم 654 ألف طفل بنسبة تغطية 96.4%

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية اليوم الاربعاء، اختتام فعاليات اليوم الثالث من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تم تدشينها وإطلاق شارة البدء بها صباح يوم الأحد الماضي الموافق 27/3/2022 بتطعيم 654 ألف و 175 طفل ما بين عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى المحافظة على مدار الثلاثة أيام الماضية.

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وقد توالت على مدار أمس الثلاثاء متابعة فعاليات الفرق المشاركة والجولات التفقدية لوكيل صحة المنوفية وفرق إشراف الوزارة للطب الوقائي وكذلك قيادات الطب الوقائي بالمديرية والإدارات الطبية التابعة ومديري الإدارات .

سير عمل الفرق الثابتة والمتنقلة بمركز شبين الكوم

وقام الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بتفقد سير العمل لجميع الفرق المشاركة بالحملة ثابتة ومتنقلة بمركز الشهداء، كذلك قامت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، بتفقد سير عمل الفرق الثابتة والمتنقلة بمركز شبين الكوم بحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الطبية ، وكذلك تفقد سير الفرق المشاركة بمركز قويسنا بحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الطبية ، وبخاصة الحضانات وأماكن التجمعات للوقوف على أهم التحديات والمعوقات أولاً بأول .

وقد توالت الجولات التفقدية لسير عمل الفرق بجميع الإدارات الطبية بحضور مشرفي الطب الوقائي بالوزارة والمديرية ومديري الإدارات الطبية .

اللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال

وأشار وكيل صحة المنوفية أن الحملة ما زالت مستمرة حتى اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري مؤكداً مأمونية اللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال فضلاً عن عدم تعارضها مع التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال ، لافتاً إلى أنها تستهدف الوصول إلى الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات بجميع أنحاء المحافظة حرصاً على المناعة المجتمعية والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الحملات القومية السابقة ضد مرض شلل الأطفال.

وقال ان الحملة تتم من خلال 1877 فرقة ثابتة ومتنقلة تجوب أنحاء المحافظة من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية وأماكن التجمعات بالإضافة إلى فرق إشراف الوزارة والمديرية متخذين كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ أعمال الحملة.